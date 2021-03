Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: 28-Jähriger mit Betäubungsmitteln erwischt ++ Unfallfahrer flüchtet ++ in Wochenendhaus eingebrochen ++ Brieftasche aus BMW gestohlen

Dillenburg (ots)

Haiger- 28-Jähriger mit Betäubungsmitteln erwischt

Polizisten einer Zivilen Einheit der Autobahnpolizei Mittelhessen kontrollierten am 17.03.2021 einen 28-jährigen BMW-Fahrer. Um 15:05 Uhr hielten die Beamten den schwarzen X3 auf der Autobahn 45 in Höhe Haiger an. Der 28-Jährige war in Richtung Dortmund unterwegs. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Bei dem aus Düsseldorf stammenden X3-Fahrer fanden die Ordnungshüter eine geringe Menge Amphetamin. Auf den 28-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Fahren unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmitteln zu.

Dillenburg- Unfallfahrer flüchtet

Gestern Morgen (25.03.2021) fuhr ein 26-Jähriger mit seinem VW Golf aus Richtung Haiger kommend in den Schlossbergtunnel. Kurz vor der Haltebucht im Tunnel kam dem Golf-Fahrer ein Lkw aus Richtung Frankfurter Straße entgegen. Plötzlich fiel eine Metallstange von der Ladefläche des Lkw auf die Straße. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über die Stange. Der vordere linke Reifen platzte. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Lkw-Fahrer verlorene Ladung nicht bemerkte. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem unbekannten Unfallfahrer oder dessen Lkw erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Greifenstein-Rodenberg: in Wochenendhaus eingebrochen

Zwischen dem 21.03.2021, 17:00 Uhr und Donnerstag (25.03.2021), 17:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wochenendhaus in der Straße "Kleine Hub" ein. Offensichtlich gelangten die Diebe über den rückwärtigen Grundstücksbereich auf das Gelände der Ferienhaussiedlung. Mit brachialer Gewalt zerstörten die unbekannten Diebe die Vorhängeschlösser der Türen und gelangten in das Gebäude. Dort durchwühlten die Einbrecher die Schränke in sämtlichen Räumen. Die Diebe stahlen Bohrmaschinen, verschiedene Werkzeuge, Gartengeräte und Kaffeepulver. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wochenendgebietes aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Naunheim: Brieftasche aus BMW gestohlen

Der schwarze 1-er BMW eines Wetzlarers stand zwischen 17:00 Uhr und 17:50 Uhr am Mittwoch (24.03.2021) auf dem Parkplatz des Festplatzes in Naunheim. In diesem Zeitraum griff ein unbekannter Dieb durch ein offensichtlich unverschlossenes Fenster in den 116 d und stahl eine braune Lederbrieftasche samt Inhalt. Neben Bankkarten befanden sich Führerschein, der Personalausweis und eine Krankenversichertenkarte in der Brieftasche. Der Schaden wird mit 40 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

