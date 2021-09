Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in der Fludersbach: Schränke und Schreibtische durchwühlt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochmorgen (29.09.2021) sind unbekannte Täter gegen 4 Uhr in ein Gebäude in der Fludersbach in Siegen eingebrochen.

Nachdem sie sich Zutritt zu dem Bürogebäude verschafft hatten, durchwühlten sie diverse Büros, Schreibtische und Schränke. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt nun in diesem Fall und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271 / 7099-0.

