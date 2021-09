Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Brandlegungen sorgen für hohen Sachschaden -#polsiwi

Netphen / Freudenberg (ots)

Mehrere Brände, die vermutlich alle vorsätzlich gelegt wurden, sorgten für hohe Sachschäden.

Bei der Leitstelle der Feuerwehr ging in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29.09.2021, 01:30 Uhr) die Meldung ein, dass in Netphen in der Straße Neumarkt ein PKW brennen sollte. Die eingesetzte freiwillige Feuerwehr Netphen stellte bei Eintreffen fest, dass ein schwarzer Audi brannte und das Feuer auf einen nebenstehenden PKW Opel Insignia übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Die ebenfalls alarmierte Polizei geht nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass der Audi vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei (KK 1) in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen.

In den weiteren Nachtstunden kam es in Freudenberg gleich zu drei Bränden. In der Eichener Straße ging ebenfalls bei der Leitstelle der Feuerwehr gegen 03:47 Uhr die Meldung ein, dass ein Carport brennen würde. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Dem Eigentümer des Carports gelang es, noch zwei PKW mit leichteren Beschädigungen aus dem Brandbereich herausfahren. Zwei weitere PKW wurden jedoch ebenso wie das Carport erheblich beschädigt. Insgesamt dürfte der Sachschaden bei mindestens 120.000 EUR liegen. Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Brand vermutlich von Mülltonnen ausging, die direkt beim Carport standen. Insgesamt fünf Mülltonnen wurden ebenfalls erheblich beschädigt. Bereits während des Einsatzes wurden zwei weitere Brände bekannt. Ebenfalls in der Eichener Straßen nur paar Häuser weiter brannte ebenfalls eine Mülltonne. Auch diese stand im Umfeld einer Garage. Zu einem Übergreifen des Feuers kam es glücklicher Weise nicht. In der angrenzenden Mühlenstraße brannten drei Mülltonnen. Auch hier kam es zu keinen weiteren Beschädigungen.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Brände geht die Polizei von Brandstiftung aus. Hinweise auf den oder die möglichen Täter liegen bislang noch nicht vor.

Bereits in der Nacht zuvor brannten zwei Mülltonnen in der Freudenberger Tillmann-Siebel-Straße. Gegen 02:20 Uhr bemerkten Nachbarn das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Die Flammen zerstörten neben den Mülltonnen noch eine angrenzende Hecke. Im Zusammenhang mit den Bränden der Folgenacht ist auch hier eine vorsätzliche Tat nicht auszuschließen.

Ermittlungen zu den Bränden hat das Kriminalkommissariat 1 in Siegen aufgenommen.

Die Polizei führt zusätzlich Maßnahmen zum Schutz vor weiteren Bränden durch.

Die Ermittler bitten um Hinweise zu den Bränden in Netphen und Freudenberg unter der Rufnummer 0271 / 7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell