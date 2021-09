Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen - Fahrzeuge überschlagen sich #polsiwi

Siegen- Eisern und Burbach- Gilsbach (ots)

Am Dienstag (28.09.2021) kam es zu zwei schweren Verkehrsunfällen. Zwei Autos überschlugen sich. Die beiden Fahrzeugführer verletzten sich schwer.

Gegen 16.20 Uhr verunfallte ein 67-jähriger Mann auf der Eiserntalstraße. Er war von Eiserfeld in Richtung Eisern unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach kam er stadtauswärts aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Höhe einer Verkehrsinsel von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 67- Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Gegen 21.05 Uhr überschlug sich erneut ein Fahrzeug. Diesmal ereignete sich der Verkehrsunfall auf der Landesstraße 723 in Gilsbach.

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer geriet aus bislang ungeklärter Ursache im Ausgang einer Linkskurve ins Schleudern. In der Folge überschlug sich das Auto. Nach mehreren Metern kam es auf den Rädern wieder zum Stehen. Der 21-Jährige verletzte sich schwer. Seine 20-jährige Beifahrerin trug lediglich leichte Verletzungen davon. Der 21-jährige Schwerverletzte wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die 20-Jährige wurde nach ärztlicher Begutachtung vor Ort entlassen.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Den 21-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige. Das Siegener Verkehrskommissariat hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.

