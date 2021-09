Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand auf Autohaus-Gelände - #polsiwi

Siegen (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am frühen Dienstagmorgen (28.09.2021) in die Straße Fludersbach in Siegen alarmiert worden.

Ein Zeuge hatte gegen 03:30 Uhr verdächtige Geräusche auf dem Gelände eines Autohauses bemerkt. Vor Ort brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte eine Europalette. Darüber hinaus stellten Polizeibeamte fest, dass insgesamt 20 Autos mit einer Mischung aus Altöl und Kraftstoff übergossen waren. Mithilfe von Unrat und Müllsäcken hatten die unbekannten Täter eine Lunte gelegt. Nur durch das schnelle Eingreifen verhinderte die Feuerwehr, dass das Feuer auf die die Fahrzeuge übergreifen konnte.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell