Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sachbeschädigungen auf dem Sportplatz der Grundschule Hoisbüttel

Ratzeburg (ots)

30. April 2021 | Kreis Stormarn - 23.-26.04.2021 - Ammersbek

In der Zeit vom 23. bis 26. April 2021 kam es auf dem Sportplatz der Grundschule Hoisbüttel im Teichweg in Ammersbek zu mehreren Sachbeschädigungen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es in der Zeit vom 23. bis zum 26. April 2021 zu Sachbeschädigungen auf dem Sportplatz. Es wurden Pfosten abgebrochen und ein Fußballtor zerstört. Offensichtlich wollten die Täter sich daraus ein Lagerfeuer machen, was nicht gelang. Bereits in der Nacht vom 21. auf den 22. April wurde auf dem Sportplatz randaliert. Der bisher entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt.

Wer hat auf dem Sportplatz verdächtige Personen bemerkt? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Die Polizeistation Ammersbek nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 040/ 35622647-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell