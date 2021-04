Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: +++Polizeiliche Kriminalstatistik 2020 der PD Ratzeburg veröffentlicht+++

Ratzeburg (ots)

30. April 2021 | Polizeidirektion Ratzeburg

Pandemiebedingt können wir dieses Jahr keinen Pressetermin zur Veröffentlichung der PKS 2020 für die Kreise Herzogtum Lauenburg und Stormarn anbieten. Der Bericht wurde auf der Internetseite der Landespolizei Schleswig-Holstein veröffentlicht und steht dort zum Download bereit: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Ratzeburg/pdRatzeburg_index.html Die Polizeiliche Kriminalstatistik gibt einen Überblick auf das Kriminalitätsgeschehen im Jahr 2020 im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg.

Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Kriminalinspektion Bad Oldesloe, Frau Polizeioberrätin Stefanie Bluhm am Freitag, 30. April 2021, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr und am Samstag, 01. Mai 2021, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr, unter der Telefonnummer: 04531/ 501-800 persönlich zur Verfügung. Die Medienvertretungen werden gebeten, ihre Fragen vorher schriftlich an folgende E-Mail-Adresse zu senden: Leitung.BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de.

