Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Graffiti am Bahnhof Bischofswerda

BischofswerdaBischofswerda (ots)

Unbekannte Täter haben in der Unterführung am Schibocker Bahnhof zwei Graffiti mit schwarzem Spray angebracht. Die beiden Schriftzüge messen etwa 2,00 x 0,80 Meter und 2,00 x 1,00 Meter. Die Bundespolizei hat die Schäden am Nachmittag des 15. Dezember 2020 aufgenommen und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe wird auf 250,00 Euro geschätzt.

