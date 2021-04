Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

28. April 2021 | Kreis Stormarn - 14.04.2021 - Reinbek

Am 14. April 2021 kam es in Reinbek gegen 19:15 Uhr in der Straße "Auf dem Großen Ruhm" zu einer Körperverletzung.

Nach aktuellem Kenntnisstand trafen ein 18-jähriger Reinbeker und sein 17-jähriger Bruder auf einen 44-jährigen Reinbeker. Es kam zu einer Körperverletzung, bei der der 44- Jährige verletzt zu Boden ging. Er wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer Mann hielt mit seinem Fahrzeug an und half dem Verletzten.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen und der unbekannte Helfer werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistelle Reinbek unter der Telefonnummer: 040/ 727 707-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell