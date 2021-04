Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugenaufruf erfolgreich

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

26. April 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.04.2021 - Schwarzenbek

Am 22.April 2021 wurde gegen 13 Uhr in Schwarzenbek in der Waldstraße eine leblose Person aufgefunden. Die Polizei bat um Hinweise auf die Identität des Verstorbenen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4897739.

Nach Hinweisen konnte die Identität des Verstorbenen geklärt werden.

Die Polizei dankt für die Unterstützung und bittet um die Löschung des Zeugenaufrufes

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

