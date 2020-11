POL-OS: Melle - Größerer Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Campingplatz Ludwigsee

Polizeiinspektion Osnabrück

Melle - Größerer Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Campingplatz Ludwigsee

MelleMelle (ots)

Aktuell gibt es auf dem Campingplatz am Ludwigsee (Nemdener Straße) einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz, nach dem dort mehrere Wohnwagen brannten. Die Feuerwehr hat die Brände derzeit unter Kontrolle. Für Rückfragen steht in Kürze am Einsatzort ein Pressesprecher der Polizeiinspektion Osnabrück zur Verfügung. Die Polizei bittet Autofahrer, in dem Bereich um den Campingplatz keine Fußgänger/Passanten mitzunehmen.

