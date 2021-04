Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ratzeburg (ots)

28. April 2021 | Kreis Stormarn - 25.04.2021 - Barsbüttel

Am 25. April 2021 kam es gegen 16:45 Uhr im Bergredder in Barsbüttel zu einer gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr eine 59-jährige Ahrensburgerin mit ihrem BMW Z3 - Cabrio in Barsbüttel den Rähnischwedder und wollte in die Straße Bergredder einbiegen. Vor ihr bog ein Radfahrer in die Straße ein. Im Bergredder, einer "Spielstraße", fuhr der Radfahrer anfänglich auf der Fahrbahn unter Ausnutzung der gesamten Fahrbahnbreite bis er am linken Fahrbahnrand anhielt. Als die BMW- Fahrerin ihn überholte, hörte sie einen Schlag gegen das Heck ihres Autos. Sie hielt an und der Radfahrer war schon an ihrer Fahrertür. Er griff die Haare der Fahrerin und spuckte ihr mehrfach ins Gesicht, beleidigte sie immer wieder. Der Radfahrer wurde folgendermaßen beschrieben:

- ca. 1,85m groß - kräftig - gepflegte Erscheinung, glatt rasiert - viereckige Brille mit dunkler Umrandung - kleine Lücke zwischen den Schneidezähnen - dunkelblond/ bräunliche Haare - vorne spitz zulaufender Fahrradhelm - trug einen beigen Parka und Jeans - Herrenfahrrad mit hohem Lenker, und schwarze Taschen seitlich am Gepäckträger.

Wer kann Hinweise auf den Fahrradfahrer geben? Wer hat diese Situation beobachtet? Die Polizeistation Barsbüttel nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 040/ 3598050-4 entgegen.

