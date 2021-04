Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Falscher Handwerker

Ratzeburg (ots)

28. April 2021 | Kreis Stormarn - 27.04.2021 - Ahrensburg

Am 27. April 2021 kam es in der Bahnhofsstraße in Ahrensburg zu einem Trickdiebstahl.

Nach bisherigem Erkenntnisstand klingelte gegen 12:30 Uhr eine männliche Person an der Wohnungstür der 72- jährigen Ahrensburgerin. Der Mann gab sich als Handwerker aus, der die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen müsse, da es ein Problem mit dem Wasserdruck in dem Haus gebe. Die Dame ließ den Mann in ihre Wohnung. Dieser lenkte sie im Badezimmer kurz ab und gab an, sich mit einem Kollegen kurz außerhalb der Wohnung unterhalten zu müssen. Danach kam er wieder und lenkte die Dame ab. Später stellte die 72- Jährige fest, dass in der Wohnung gelagertes Bargeld und Schmuck fehlte. Des Weiteren war die Telefonleitung zerschnitten. Die Schadensumme beträgt mehr als 1000 Euro.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Handwerker eine weitere Person in die Wohnung gelassen hat. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 50 Jahre alt - fließend Deutsch sprechend - dunkler Pullover - blaue Arbeitshose - blauer Mund-Nasen-Schutzmaske - sehr groß und dick

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen zum Tatzeitpunkt im Bereich der Bahnhofsstraße in Ahrensburg beobachtet? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/809-0 entgegen.

