Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Ritschweiher

Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Weinheim (ots)

Am Mittwoch zwischen 15:45 Uhr und 16:45 Uhr verunfallte in der Frühlingsstraße ein bislang unbekannter Täter mit einem geparkten Kia und flüchtete unerkannt. Hierbei entstand an dem Kia ein Sachschaden von 1500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

