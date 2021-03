Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Einbruch, Vandalsimus und gegenseitige Körperverletzungen

Aalen (ots)

Essingen-Dauerwang.: Diebstahl von Katalysator

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde von einem Pkw VW der Katalysator ausgebaut und entwendet. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Margarete-Steiff-Straße abgestellt. Hinweise auf die Diebe oder verdächtiger Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Einbruch in Hochschule

Im Verlauf des Wochenendes seit Freitagnachmittag verschafften sich Diebe über ein Fenster gewaltsam Zugang in einen Büroraum der Hochschule in der Beethovenstraße. Die Diebe entwendeten Laptops, PCs sowie Monitore. Der Wert der Gegenstände kann noch nicht beziffert werden. Die Schadenssumme am Fenster beträgt rund 500 Euro. Zudem wurden ein junger Baum gewaltsam umgeknickt sowie mehrere Holzpfosten herausgerissen. Dadurch entstanden weitere 500 Euro Schaden. Hinweise auf die Diebe, verdächtiger Fahrzeuge oder sonstige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit den Ereignissen stehen könnten, werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 erbeten.

Neuler: Scheibe eingeschlagen

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte an einem Gebrauchtwagen eines Autohändlers in der Hasenbergstraße die Windschutzscheibe eingeschlagen haben. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Wiederholte Auseinandersetzungen

Am Sonntagabend gerieten gegen 18 Uhr fünf Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung derart heftig aneinander, dass allesamt im Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Zuvor schlugen die fünf Algerier im Alter zwischen 20 und 29 Jahren mit Tischbeinen und anderen Gegenstanden aufeinander ein. Die Hintergründe sind bislang ungeklärt. Gegen Mitternacht wurde die Polizei erneut auf den Plan gerufen. Vier der fünf Männer gingen wieder aufeinander los. Vermutlich kamen nun auch Glasscherben sowie ein Messer zum Einsatz, wobei drei von ihnen erneut verletzt wurden. Zwei 26- und 28-Jährige wurden letztlich zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen und mussten die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Gegen alle Beteiligte wird strafrechtlich ermittelt.

Mögglingen: Diebstähle aus Pkw und Garagen

Diebe durchsuchten in der Nacht auf Montag fünf Pkw, die unverschlossen im Alemannenring, der Salzstraße, am Kirchplatz und Kreuzäcker abgestellt waren. Teilweise wurde wenig Bargeld entwendet. In der Salzstraße sowie Kreuzäcker begaben die Langfinger sich auch in Garagen und Kellerräume, aus denen sie mitunter ein E-Biker im Wert von 2500 Euro entwendeten. Der Polizeiposten Heubach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07173/8776 um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge.

