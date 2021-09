Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall beim Wendemanöver +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am Montag, den 13.09.2021, ereignete sich auf der Basbecker Straße (B 495) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Gegen 07:50 Uhr wollte ein 58-jähriger Bremervörder mit einem Transporter der Marke Renault wenden. Hierzu fuhr er in eine Hofeinfahrt und setzte mit dem Transporter rückwärts auf die Bundesstraße zurück. Er übersah hierbei einen Pkw der Marke VW, der auf der Bundesstraße fuhr und kollidierte mit diesem. Der VW Amarok, der von einem 21-jährigen Ostener geführt wurde, wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt.

---------------------

Schiffdorf. In der Zeit von Samstag, 11.09.2021, 18:00 Uhr bis Sonntag, 12.09.2021, 09:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in ein Wohnhaus in der Deutschen Straße im Ortsteil Spaden. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach geeigneten Wertgegenständen. Das genaue Diebesgut und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Deutsche Straße/Leher Straße bemerkt haben, werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf unter 04706 948-0 zu wenden.

----------------------

Bremerhaven/BAB 27. Am Montag, den 13.09.2021, um 6:43 Uhr kam es auf der Autobahn 27 in der Abfahrt Bremerhaven-Zentrum, in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein ausländischer grauer 5-er BMW geriet vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn ins Schleudern und kam nach links in das Sichtdreieck ab. Hierbei kam es zu Sachschäden, die von der Autobahnmeisterei behoben werden müssen. Im Anschluss entfernte sich der BMW unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Cuxhaven. Der Pkw muss eine Beschädigung am Abblendlicht und der Frontstoßstange aufweisen. Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Geestland unter Telefon 04743 928-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell