Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Donnerstag, den 09.09.2021, ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der Grodener Chaussee, an der Einmündung Lehfeldstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 40-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Die Cuxhavenerin wollte die Grodener Chaussee an der Ampel ordnungsgemäß mit ihrem Fahrrad passieren, um in die Lehfeldstraße einzufahren. Plötzlich habe sich von links, in Richtung Stadtmitte auf der Grodener Chaussee ein schwarzer Audi mit hoher Geschwindigkeit genähert. Die Radfahrerin erschrak und stürzte, sie zog sich hierbei vermutlich eine Fraktur des Armes zu. Der Audi habe ein Berliner Kennzeichen gehabt. Zudem hätte die Lichtzeichenanlage für den Audi-Fahrer rot zeigen müssen. Der Fahrer habe auch zunächst angehalten, um seine Erreichbarkeit mitzuteilen, sei dann jedoch davongefahren. Er wird wie folgt beschrieben:

- 30 bis 40 Jahre - ca. 1,85 m groß - blond - 3-Tage-Bart - unauffällige Brille

Die Polizei Cuxhaven bittet Zeugen, die weitere Angaben zum Fahrer oder zum Fahrzeug machen können, sich unter Telefon 04721 573-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell