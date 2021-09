Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bilanz einer Standkontrolle

Ratzeburg (ots)

13. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.09.2021 - Geesthacht

Am 08.September 2021 haben 14 Beamten des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg eine Standkontrolle in der Geesthachter Straße und der Steinstraße in Geesthacht durchgeführt.

Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Insassensicherheit.

Es wurden insgesamt ca. 80 Fahrzeuge in der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr kontrolliert.

32 Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt und 16 nutzen das Handy verbotenerweise. Auch ein Rotlichtverstoß wurde festgestellt.

Zwei kontrollierte Fahrzeugführer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, einer davon stand zudem auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Ein Kleintransporter mit Getränkedosen und ein Kühl-Lkw mit Lebensmitteln fielen negativ angesichts ihres Ladungsgewichtes auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell