Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071021-778: Frage nach dem Weg war eine Finte - Portemonnaie gestohlen

Wipperfürth (ots)

Am Dienstag, (5. Oktober) ist einer Frau auf dem Parkplatz eines Discounters das Portemonnaie gestohlen worden, als sich ein Unbekannter angeblich nach dem Weg erkundigen wollte. Gegen 12.30 Uhr wollte die 77-Jährige auf dem Aldi-Parkplatz an der Radiumstraße gerade in ihr Auto einsteigen und hatte zuvor bereits ihre Handtasche mit ihrer Geldbörse auf den Beifahrersitz gelegt. In diesem Moment kam ein unbekannter Mann auf sie zu, der sich in gebrochenem Deutsch angeblich nach dem Weg nach Lüdenscheid erkundigen wollte. Im Verlaufe des Gesprächs zog er auch eine Landkarte hervor, auf der er sich den Weg noch einmal genau zeigen ließ. Zu Hause musste die 77-Jährige später feststellen, dass das Portemonnaie aus der Handtasche fehlte. Vermutlich dürfte ein zweiter Täter die Ablenkung der Frau genutzt haben, um die Geldbörse zu stehlen.

Der Mann mit der Landkarte war etwa 50 Jahre alt, ca. 160 cm groß und augenscheinlich südländischer Abstammung. Er hatte kurze, dunkle Haare und machte einen ungepflegten Eindruck. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

