Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nachtrag zu Pressemeldung POL-GM: 021021-768: Zweites Todesopfer nach Verkehrsunfall in Nümbrecht

Nümbrecht (ots)

Am vergangenen Samstag (2. Oktober) kam es in Nümbrecht zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zunächst vier Personen zum Teil lebensgefährliche Verletzungen davontrugen (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5035971). Nachdem bereits eine 93-jährige Fahrzeugführerin zwischenzeitlich ihren Verletzungen erlag, ist am Dienstag auch der 92-jährige Beifahrer an den Unfallfolgen gestorben.

