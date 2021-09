Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisiert und unter dem Einfluss berauschender Mittel auf der Autobahn 29 im Bereich der Stadt Oldenburg unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 7. September 2021, gegen 01:40 Uhr, fiel Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn ein langsam und in starken Schlangenlinien fahrender Pkw auf der A29 in Richtung Oldenburg auf. Noch bevor die Beamten dem Pkw-Fahrer ein Haltesignal gaben, hielt dieser plötzlich auf dem Standstreifen an.

Im Verlauf der Kontrolle zeigte der 28-jährige Fahrer des Pkws Verhaltensauffälligkeiten, die auf eine mögliche Drogen- und Alkoholbeeinflussung hindeuteten.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Zudem gab der aus Stralsund stammende Mann an, dass er vor der Kontrolle Marihuana konsumiert hatte.

Der Mann musste die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

