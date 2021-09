Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand bei einem Schlachtereibetrieb in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 7. September 2021, geriet der Motor einer Abluftanlage auf dem Dach eines Schlachtereibetriebes in der Düngstruper Straße in Wildeshausen in Brand.

Gegen 07:20 Uhr wurden die Kräfte der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup alarmiert, weil sich starker Rauch auf dem Dach einer Produktionshalle entwickelte.

Unterdessen wurde das Feuer von einem Mitarbeiter mit einem Feuerlöscher gelöscht, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Brandursache sind derzeit noch nicht bekannt.

Die etwa 500 Mitarbeiter:innen des Schlachtereibetriebes wurden rechtzeitig evakuiert, sodass niemand verletzt wurde.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell