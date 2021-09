Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Balkonmarkise durch Gasaustritt in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 6. September 2021, geriet gegen 15:50 Uhr, eine Balkonmarkise eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Geestrand" in Bookholzberg in Brand.

Ein 16-jähriger Jugendlicher wechselte auf seinem Balkon die Gassteckkartusche seines zum Anheizen von Shisha-Kohle genutzten Gaskochers. Hierbei kam es aus unbekannten Gründen zu einer Entzündung des Gases.

In der Folge griff das Feuer auf die Balkonmarkise über. Durch aufmerksame Nachbarn wurde der Brand mit einem Feuerlöscher abgelöscht.

Außerdem brachten sie den 16-Jährigen und seine 14-jährige Schwester aus der Wohnung.

Durch das Feuer wurden der Jugendliche und eine helfende Nachbarin verletzt und mit Rettungswagen bin umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bookholzberg stuften die Wohnung als zunächst unbewohnbar ein. Der entstandene Schaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf das Gebäude über.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell