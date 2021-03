Polizei Hamburg

POL-HH: 210317-1. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Zeiten: 18.03.2021, 22:00 Uhr bis 22.03.2021, 05:00 Uhr; Orte: Hamburger Stadtgebiet, Bundesautobahn (BAB) 7 und Hamburger Innenstadt

In den kommenden Tagen sind für die BAB 7 umfangreiche Baumaßnahmen geplant, die eine 79-stündige Vollsperrung unumgänglich machen. Außerdem sind für die Hamburger Innenstadt wieder mehrere Aufzüge und Versammlungen geplant. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Im Elbtunnel werden an diesem Wochenende eine Vielzahl notwendiger Arbeiten durchgeführt. Außerdem werden im Zuge des Ausbau der BAB 7 drei Brücken nördlich des Elbtunnels teilweise zurückgebaut. Aus diesem Grund wird die BAB 7 beginnend am Donnerstag, 18.03.2021, 22:00 Uhr bis Montag, 22.03.2021, 05:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen (AS) Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld voll gesperrt.

Der Hafen kann von der BAB 7 aus über die AS Walterhof aus Richtung Süden noch bis Freitag, 19.03.2021, 22:00 Uhr angefahren werden.

Darüber hinaus sind für das Wochenende wieder zahlreiche Aufzüge und Versammlungen im Hamburger Stadtgebiet, vorwiegend in der Innenstadt, angemeldet. Insbesondere am Freitag, 19.03.2021 kommt es im Zeitraum 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr im Zusammenhang mit einem Fahrradaufzug zu Straßensperrungen in der Hamburger Innenstadt.

Die Verkehrsdirektion der Polizei Hamburg steht für weitere Informationen vom 19.03.2021, 06:00 Uhr bis 21.03.2021, 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 040/4286-56565 zur Verfügung.

Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die betroffenen innerstädtischen Bereiche und dem Fernverkehr, das Hamburger Stadtgebiet weiträumig zu umfahren.

