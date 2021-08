Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210818-5: Polizei des Rhein-Erft-Kreises stellt kriminalpräventiven Podcast vor

Rhein-Erft-Kreis (ots)

"Sicher im Netz - die Polizei im Rhein-Erft-Kreis - Dein Podcast der Kriminalprävention"

Um die Bürgerinnen und Bürger nicht nur in persönlichen Beratungssituationen unterstützen zu können, haben Beamte der Kriminalprävention in einem Podcast Informationen zu ausgewählten Deliktsbereichen zusammengefasst. Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises freut sich dieses neue und äußerst informative Beratungsformat vorzustellen. Regelmäßig wird die Kriminalprävention die Themenbereiche erweitern und neue Informationen ergänzen.

Die Podcasts sind jederzeit im Internet abrufbar und können von Lehrerinnen und Lehrern als Unterrichtsmaterial genutzt werden. Auch Eltern haben die Möglichkeit, durch die Audiobeiträge mit ihren Kindern über die kriminalpräventiven Inhalte ins Gespräch zu kommen.

Da die Kriminalität im Internet kontinuierlich steigt, haben die Berater das Thema "Internetsicherheit" als ersten Schwerpunkt gewählt. Gerade Kinder, die viel Zeit im Netz verbringen, sind den damit verbundenen Risiken und Gefahren in besonderem Maße ausgesetzt. Sie werden vermehrt zu Opfern, manchmal aber auch zu Tätern.

Aufklärung und Wissen bietet hier effektiven Schutz. Gut informierte Kinder werden seltener zu Opfern und vertrauen sich häufiger ihren Eltern an. Zu dem aktuellen Themenbereich gibt es daher eine Podcastausgabe, die speziell für Kinder erstellt ist. Mit identischen Inhalten existiert zudem eine Variante für Eltern und Erwachsene. Den Podcast finden Sie unter folgendem Link https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/sicher-im-netz-die-polizei-im-rhein-erft-kreis-dein-podcast auf der Internetseite der Polizei Rhein-Erft-Kreis.

Ansprechpartner zum Thema Internetsicherheit sind die Kriminalhauptkommissarinnen Martina Rautenberg und Marita Dias Monteiro sowie Kriminalhauptkommissar Rainer Temburg. Alle sind unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell