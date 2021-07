Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbrüche in Gartenhütten - Täter machen es sich gemütlich

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 14.07.2021, sind Unbekannte in vier Gartenhütten auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Haltingen eingebrochen. Gewaltsam drangen der oder die Täter in das umzäunte Gelände ein und brachen die Schlösser an vier Gartenhütten auf. Ein Akku-Schrauber, Zigaretten und eine Flasche Likör wurden gestohlen. Außerdem holten sie aus einer Hütte zwei Gartenstühle und machten es sich offensichtlich gemütlich, aßen Eis und rauchten Zigaretten. Das lässt zumindest auf zwei Tatverdächtige schließen.

