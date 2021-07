Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am späten Sonntagabend (11.07.2021) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen, den die Beamten gegen 23.15 Uhr in einer Wohnung in Stuttgart-Mitte festnahmen. In dieser Wohnung fanden die Beamten neben fünf Verkaufsportionen Kokain und Gegenständen, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen, auch 155 Euro mutmaßliches Dealergeld. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen steht der 30-Jährige im Verdacht, aus dieser Wohnung heraus Rauschgift verkauft zu haben. Der tatverdächtige Deutsche wird im Laufe des Montags (12.07.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls einem zuständigen Richter vorgeführt.

