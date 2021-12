Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender PKW auf der B192 bei Waren

Waren (ots)

Am 05.12.2021 gegen 11:20 Uhr befuhr der 48-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Multivan Hybrid (Erstzulassung 25.11.2021) die B192 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Waren. Kurz vor der Ortschaft Waren geriet das Fahrzeug auf Grund eines technischen Defektes in Brand. Dem Fahrzeugführer gelang es noch das Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand zu fahren und das Fahrzeug zu verlassen, als der Motorraum und der Fahrgastraum auch schon brannten. Diese brannte komplett aus. Zum Löschen des Fahrzeuges kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Waren, Groß Plasten und Schloen. Diese konnten das Feuer löschen. Sie waren mit 39 Kameraden und 6 Fahrzeugen im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000,-EUR. Während der Löscharbeiten und der Reinigung der Fahrbanhn musste die B192 zeitweise voll gesperrt werden .

