Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl in Elze

Hildesheim (ots)

(fkl) Am 23.10.2021 zwischen 05:15 Uhr und 21:00 Uhr ist es im Heilswannenweg in 31008 Elze an der Ecke zur Sehlder Straße zu einem Diebstahl gekommen. Durch einen vermutlich spitzen Gegenstand wurde die Plane eines am Fahrbahnrand parkenden Lkw an der hinteren rechten Seite ca. 30 cm aufgeschnitten. Weiterhin wurden dem Lkw etwa 150 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank entwendet. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Elze unter Tel. 05068/ 930 30 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell