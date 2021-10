Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Elze für den Zeitraum vom 22.10-24.10.2021

(dwe)Diebstähle

Am Freitag, den 22.10.2021, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr haben bisher unbekannte Täter Kupfer, Blei und Zink im Wert von 600EUR von einem Privatgrundstück in Gronau (Leine) in der Gartenstraße entwendet. Die Polizei Elze hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, welche zur Aufklärung der Tat beitragen können, sich telefonisch unter 05068 - 9303 0 beim Polizeikommissariat Elze zu melden. Am Samstag den 23.10.2021 gegen 14:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter im Aldi Markt in Elze, die Geldbörse aus der mitgeführten Tasche einer 66-jährigen Elzerin. Die Geldbörse wurde wenig später durch aufmerksame Passanten aufgefunden und der Frau übergeben. Jedoch musste die 66-jährige Elzerin leider feststellen, dass sämtliches Bargeld aus der Geldbörse entwendet wurde. Die Polizei Elze weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Diebstähle dieser Art immer häufiger auftreten. Lassen Sie also ihre Tasche während des Einkaufens nie unbeaufsichtigt.

Enkeltrickbetrug

Am Freitag den 22.10.2021 gegen 12:00 Uhr erhielt eine 87-jährige Elzerin einen Anruf von einer männlichen Person, welche sich als ihr Sohn ausgab und die Herausgabe von Kontodaten oder Bargeld forderte, da er sonst ins Gefängnis müsse. Glücklicherweise zweifelte die 87-jährige an der Echtheit des Gesprächs und beendete dieses. Selbst als der Betrüger das Telefon an einen vermeintlichen Polizeibeamten weitergab, lies sich die ältere Dame nicht beirren und beendete schließlich das Telefonat. Bitte beachten Sie hier, dass die Polizei niemals die Herausgabe von Bargeld beziehungsweise Kontodaten fordert. Weiterhin möchte die Polizei Elze an diesem Fall verdeutlichen, dass Schockanrufe oder Betrugsmaschen dieser Art immer häufiger auftreten. Falls Sie einen solchen Anruf erhalten oder unsicher sind und Zweifel an der Echtheit des Anrufers haben, beenden Sie das Gespräch und nehmen Kontakt zur nächsten Polizeidienstelle auf oder wählen Sie die "110". Geschwindigkeitsmessungen Am Wochenende führten Beamten des Polizeikommissariats Elze Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der B3 durch. Bei erlaubten 70 km/h auf der Bundesstraße 3 zwischen Elze und Wülfingen konnten insgesamt 18 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste gemessene PKW fuhr 115 km/h.

