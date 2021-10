Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth:(N0)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 22.10.2021, 17:30 Uhr bis zum Samstag,23.10.021, 20:30 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in Bornum am Harz. Das Wohnhaus befindet sich dort in der Straße Am Sportplatz. Die Täter gelangten in das Haus, nachdem sie eine Kellertür aufgehebelt hatten. Im Haus wurden alle Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Ob die Täter auch etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Die Bewohnerin hielt sich zur Tatzeit nicht im Haus auf. In der unmittelbaren Nähe zum Tatort wurden durch einen Zeugen am Freitag drei männliche Personen beobachtet, die sich verdächtig verhielten. Die Personen waren mit einem dunklen BMW 3er Serie unterwegs. Sollten weitere Personen im diesem Bereich Beobachtungen gemacht haben, wird um Mitteilung an die Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010 gebeten.

