Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210827-2: Zwei Räuber bedrohen Frechener mit Messer und fordern Geldbörse

Frechen (ots)

Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen

Nach einem versuchten Raubüberfall in Frechen fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach zwei etwa 30 Jahre alten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Freitag (27. August) einen Frechener (37) mit einem Messer bedroht und dessen Geldbörse gefordert zu haben. Zur Tatzeit soll ein noch unbekannter Autofahrer auf den Überfall aufmerksam geworden sein und gehupt haben. Daraufhin seien die beiden Täter geflüchtet. Die Zeugenaussage dieses Autofahrers ist für die Ermittler besonders wichtig.

Nach derzeitigem Sachstand soll der 37-Jährige gegen 3.30 Uhr auf der Europaallee unterwegs gewesen sein. Er gab zu Protokoll, dass die beiden Täter ihn in Höhe des Großmarktes aufgehalten und bedroht hätten. Ein Räuber soll etwa 190 bis 195 Zentimeter groß und von schlanker Statur sein. Sein Komplize wird als ungefähr 160 bis 170 Zentimeter groß und korpulent beschrieben. Beide sollen zur Tatzeit einen weißen Pullover getragen haben.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell