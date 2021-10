Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf dem Rewe Parkplatz

Hildesheim (ots)

Duingen (ge). Heute, 23.10.2021, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Triftstraße (Duingen) auf dem dortigen Rewe Parkplatz. Ein 74-jähriger aus Thüste parkte seinen schwarzen Mercedes Benz gegen 10:45 Uhr rückwärts auf dem Parkplatz des Rewe Marktes. Gegen 11:45 Uhr stellte er Lackschäden am linken Frontstoßfänger und Kotflügel fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181-91160 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell