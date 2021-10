Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Pkw und Einbruch in einer Bäckerei

Hildesheim (ots)

Schellerten/ Ottbergen/ Dingelbe (web) - Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich der Gem. Schellerten zu zwei Straftaten, welche im Zusammenhang stehen könnten.

In der Zeit zw. 01:00 und 04:00 Uhr entwendeten u. T. einen Pkw Volvo, Typ C30, Farbe: Schwarz, vom Parkplatz des Sportvereinshauses in Ottbergen, Waldstraße 15. Der Zeitwert des 10 Jahre alten Pkw wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Eigentümerin des Pkw ist eine 48jährige Frau aus dem LK Hameln-Pyrmont.

Um 03:35 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in Dingelbe, Hoher Weg. Hier wurde durch u. T. ein Gullydeckel durch die Eingangstür der Bäckerei geworfen. Im Anschluss wurde der komplette Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der u. T. das Objekt ohne Diebesgut und konnte unerkannt flüchten. Der Schaden an der Eingangstür wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

In beiden Fällen bittet die Polizei Bad Salzdetfurth mögliche Zeugen sich unter Tel. 05063-9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell