Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Mountainbike

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Stormstraße (Sti) Am 22.10.2021 ist es in dem Zeitraum von 23.00 Uhr bis 23.45 Uhr zu dem Diebstahl eines Fahrrades gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat das nicht gesicherte Mountainbike der Marke Cube vor einem Mehrfamilienhaus in der Stormstraße in Sarstedt entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell