POL-HI: Verkehrsbehinderungen am Wildgatter

Hildesheim (ots)

Am Sonntagnachmittag des 24.10.2021 kam es im Bereich des Wildgatters Hildesheim zu teils chaotischen Verkehrssituationen. Grund hierfür waren diverse Ausflügler, welche ihre Pkw nicht an den vorgesehenen Parkplätzen, sondern in der Straße "Steinberg" am Fahrbahnrand parkten.

Hier bestehen jedoch großflächige und eindeutig beschilderte absolute Halteverbote an beiden Fahrbahnrändern. Das Parken in diesen Bereich führte dazu, dass Fahrzeuge nicht mehr aneinander vorbeifahren konnten und sich der Verkehr in beide Richtungen aufstaute. Dies erforderte den Einsatz der Polizei, welche die Verkehrssituation vor Ort lenkte und anschließend fast 40 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Falschparker einleitete.

Es wird appelliert die ausgewiesenen Parkflächen zu nutzen und besonders die Zufahrtswege für Feuerwehr und Rettungsdienste freizuhalten.

