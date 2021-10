Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt in Groß Düngen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (lud) - Am 24.10.2021, gegen 03:00 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Bad Salzdetfurth auf der Hildesheimer Straße in 31162 Bad Salzdetfurth OT Groß Düngen im Rahmen der Streife einen 28-Jährigen Kraftfahrzeugführer aus Gronau (Leine), welcher mit seinem PKW auf der B243 in Fahrtrichtung Hildesheim unterwegs war. Im Verlauf der durchgeführten Verkehrskontrolle durch die Beamten entstand der Verdacht, dass der Verkehrsteilnehmende aus Gronau (Leine) unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von 1,77 Promille. Daraufhin wurde der Fahrzeugführer in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren nach § 316 StGB ("Trunkenheit im Verkehr"). Weiterhin wurde der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt und ihm etwaige Weiterfahrten untersagt.

