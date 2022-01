Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW stößt mit PKW zusammen - zwei Personen verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Oldentrup- Bei einem Frontalzusammenstoß eines LKWs mit einem PKW am Donnerstag, 06.01.2022, wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

Ein 41-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld fuhr gegen 10:45 Uhr auf der Dingerdisserstraße in Richtung stadtauswärts und bog an der Ludwig-Erhard-Allee nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW Dacia eines 61-jährigen Bielefelders, der die Dingerdisser Straße in Richtung stadteinwärts befuhr.

Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 15000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Unfallstelle bis 12:15 Uhr komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell