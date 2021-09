Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

Krautheim-Gommersdorf: Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Dienstag unbemerkt Zutritt zu einem Vereinsheim in Krautheim-Gommersdorf. Zwischen 19 Uhr und 7 Uhr begaben sich die Unbekannten in die Straße "Stichele" und öffneten gewaltsam eine Holztür zu dem Sportheim. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar und öffneten einen Zigarettenautomaten mit einem Trennschleifer. Insgesamt verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich beim Polizeiposten Krautheim, Telefon 06294 234, zu melden.

Forchtenberg: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Dienstag mit einem Fahrzeug einen in Forchtenberg geparkten Pkw. Zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellten VW Golf Plus. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

