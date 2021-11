Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Laubenaufbrecher auf frischer Tat gestellt

Hildesheim (ots)

Hildesheim, Drispenstedt (eis) Am Sonntag, 14.11.2021, gegen 01:55 Uhr, meldet ein Kleingartenbesitzer der Polizei über Notruf, dass er soeben über eine auf seinem Kleingartengrundstück installierte Wildkamera eine Person in seinem Garten beobachten konnte - bereits in der vergangenen Woche wäre eine Tür an seiner Laube aufgehebelt worden. Von der Schützenwiese aus werden sofort vier Streifenwagenbesatzungen, sowie zwei Mitarbeitende der Diensthundführergruppe Hildesheim mit ihren Diensthunden in die Gartenkolonie nach Drispenstedt entsandt. Im Anschluss wird die Anlage umstellt und systematisch abgesucht. Nach einer halben Stunde haben die eingesetzten BeamtInnen schließlich Erfolg und können einen 41jährigen Tatverdächtigen aus Hildesheim in Gewahrsam nehmen. Dieser wird der Polizeidienststelle zugeführt, wo er erkennungsdienstlich behandelt wird. Weitere Ermittlungen werden zeigen, ob dem Mann noch weitere Taten zugeordnet werden können.

