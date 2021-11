Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mülleimer entzündet - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Wehrstedt (erb); Am 13.11.2021, kurz nach 23:00 Uhr, ist bei der Feuerwehrleitstelle eine Meldung wegen eines brennenden Mülleimers in der Dorfstraße in Bad Salzdetfurth, Ortsteil Wehrstedt, eingegangen. Die bislang unbekannte Täterschaft hat hierbei den Inhalt eines Mülleimers sowie zuvor am Boden ausgelegte Bücherseiten entfacht. Durch einen zufällig vorbeikommenden freiwilligen Feuerwehrmann wurde der Brand entdeckt und durch die alarmierte Ortsfeuerwehr Wehrstedt gänzlich abgelöscht. Als Brandverursacher kommen möglicherweise zwei Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren in Betracht, deren Personalien allerdings zurzeit nicht feststehen. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Brandermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu möglichen Verursachern entgegen (Tel.: 050639010).

