Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln - 3 Tatverdächtige in Haft

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Auf Grund von Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass in einem leerstehenden Gebäude illegal Marihuana angebaut wird. Nach richterlicher Anordnung wurde das Gebäude am Montag (05.07.2021) durchsucht, wobei drei Tatverdächtige im Alter von 21, 31 und 32 Jahren vorläufig festgenommen wurden. Im Gebäude befand sich eine hochprofessionelle Indooranlage mit rund 1.300 Marihuanapflanzen. Auf Grund der Größe der Anlage zogen sich die umfangreichen Sicherstellungsmaßnahmen bis Dienstag (06.07.2021) hin. Hierzu mussten Spezialisten des Landeskriminalamtes und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik angefordert werden.

Die Beschuldigten wurden am Dienstag (06.07.2021) dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts des mittäterschaftlichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Die drei Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell