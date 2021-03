Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Polizei sucht Tankstellenräuber

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (19. März, gegen 2:20 Uhr) hat ein Unbekannter eine Tankstelle an der Asterlager Straße überfallen. Bewaffnet mit einem Messer stürmte er in den Kassenbereich der Tankstelle und bedrohte den Verkäufer. Der Täter zwang den 40-Jährigen, Geldscheine aus der Kasse in eine Brötchentüte zu legen, nahm die Tüte an sich und verschwand. Die Polizei sucht jetzt nach dem Räuber: Er ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Jacke, einen schwarzen Mundschutz sowie einen Stoffhandschuh an der linken Hand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 der Polizei Duisburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell