Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 37-Jähriger geht auf Nachbar los

Ludwigshafen (ots)

Ein 37-Jähriger traf sich am Dienstag (06.07.2021, 21.45 Uhr) mit seinem 47-jährigen Nachbarn in dessen Wohnung in der Weinbietstraße. Beide tranken reichlich Alkohol, als plötzlich ein Streit zwischen den beiden Männern entstand. Hierbei ging der 37-Jährige mit einem Topfdeckel auf seinen Nachbarn zu und versuchte auf ihn einzuschlagen. Der 47-Jährige flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei. Als die Polizei erschien brüllte der 37-Jährige vom Fenster aus lautstark in Richtung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Gleichzeitig versuchte er wieder zu seinem Nachbarn zu gelangen und auf ihn einzuschlagen. Die Polizei mussten den 37-Jährigen schließlich fesseln und zu einer Polizeidienststelle bringen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zusätzlich musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell