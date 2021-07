Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Katalysator gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen Unbekannte einen Katalysator in der Heinigstraße. Der Katalysator wurde an einem geparkten Mercedes-Benz abmontiert. Der Schaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Wer hat die Tat gesehen oder verdächtige Personen in der Heinigstraße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell