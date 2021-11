Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Wohnhaus in Söhre - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Einbrecher nutzten gestern, 11.11.2021, zwischen 13:30 Uhr und 20:45 Uhr, die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Straße Himmelreich in Söhre aus und drangen in dieses ein.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer rückwärtig gelegenen Tür Zutritt in das Objekt. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Diebesgut, wobei sie auf Bargeld stießen und entwendeten.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

