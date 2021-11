Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Achtung Taschendiebe

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (rak) Am Donnerstag, den 11.11.2021, gegen 17.00, ist es im Aldimarkt in der Bodenburger Straße zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame gekommen. Der Täter nutzte dabei offensichtlich einen unbeobachteten Moment und entwendete aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche die Geldbörse der Geschädigten. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth - 05063-901-0 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Da es in letzter Zeit vermehrt zu derartigen Taten in Einkaufsmärkten zum Nachtteil von älteren Menschen gekommen ist, warnt die Polizei vor Taschendiebstählen und rät dazu, ihre Hand- und Umhängetaschen nicht in den Einkaufswagen zu legen, sondern diese möglichst eng am Körper zu tragen. Achten Sie weiterhin beim Einkaufen auch gewissenhaft auf ihre mitgeführten Taschen bzw. verdächtige Personen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell