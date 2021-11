Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag (09.11.2021) in der Straße Brühl ereignete.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge stellte eine 35-jährige Hildesheimerin ihren Toyota Auris gegen 14:45 Uhr für nur wenige Minuten in Höhe eines Kindergartens im Brühl ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, parkte hinter ihr ein hellblauer Pkw, in dem eine Frau mit blonden Haaren und Zopf saß. Die 35-jährige setzte ihre Fahrt fort und bemerkte nur kurz darauf einen Schaden und hellblauen Fremdlack an der hinteren Stoßstange des schwarzen Toyotas.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden. Ferner wird die Fahrerin des hellblauen Pkw gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell