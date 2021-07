Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Kontrollen der Sportschifffahrt auf dem Main

Frankfurt am Main (ots)

Im Laufe der letzten Wochen kam es immer wieder zu Beschwerden auf Grund von störendem Lärm und rücksichtslosem Verhalten von Sportboot- und Jetskifahrern auf dem Main in den Bereichen Krotzenburg, Offenbach und Frankfurt a.M. Am Freitag, 23.07.21 und Samstag, 24. 07.21, wurden im Bereich der Wasserschutzpolizeistation Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit der Zentralen Ermittlungsgruppe der Wasserschutzpolizei in Hessen schwerpunktmäßig Jetski/Wassermotorräder, sowie Sportboote kontrolliert. Für die Kontrollen wurden von der Wasserseite als auch von der Landseite die Brennpunkte angefahren. An beiden Tagen konnten mehrere Verstöße in der Sportschifffahrt festgestellt werden. Auch für die Zukunft ist angedacht, die Sicherheit auf dem Main zu erhöhen und weitere Schwerpunktkontrollen der Sportschifffahrt im Bereich der Wasserschutzpolizei Frankfurt am Main durchzuführen.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell