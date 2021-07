Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Hessentour des Polizeiorchesters mit positiver Zwischenbilanz

Nach kurzer Pause wird in Mittelhessen weitergespielt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hessen (ots)

Hessen: Wie bereits mit Pressemitteilung vom 5. Juli 2021 berichtet, startete das Landespolizeiorchester Hessen vor rund zwei Wochen seine Hessentour und musiziert seitdem an Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Nun, nachdem die Polizeimusikerinnen und Polizeimusiker zunächst Senioreneinrichtungen in und um Frankfurt aufsuchten, kann ein sehr positives Zwischenfazit gezogen werden. Es gab nur Gewinner Rund 1.000 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebten in den ersten beiden Wochen stets kurzweilige Konzerte. Durchweg an allen Standorten klatschte das Publikum im Takt, schunkelten zur Musik und schenkte den jeweiligen Ensembles zum Abschluss einen dankbaren Applaus. Aber auch die Musikerinnen und Musiker in Polizeiuniformen zeigten sich sehr dankbar. Immerhin waren es nach einem dreiviertel Jahr Zwangspause wieder die ersten Male, dass live vor einem Publikum gespielt werden konnte. Also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Nur ein Konzert musste ausfallen Da auch die aktuellen Inzidenzwerte, trotz ihrer vergleichbar niedrigen Stände, besondere Hygiene- und Schutzmaßnahmen vor dem Corona-Virus erfordern, und sich die Polizei die strenge Auflage machte, ausschließlich draußen und mit Abstand zu musizieren, musste ein Konzert witterungsbedingt abgesagt werden. Leider ließen es am Mittwochmorgen in Frankfurt die Temperaturen von 18 Grad Celsius und leichter Nieselregen nicht zu, dass die älteren Menschen der Frankfurter Senioreneinrichtung vor dem Haus, auf den Balkonen oder an offenen Fenstern dem Konzert beiwohnten. Nach Abstimmung mit der Einrichtungsleitung musste der geplante einstündige Auftritt der 5er-Combo abgesagt werden. Einen Ersatztermin gibt es auch schon. Am 20.08.2021 soll das Konzert nachgeholt werden. Kurze Urlaubspause Die Sommerferien stehen an und damit auch der Urlaub der Musikerinnen und Musiker, den das gesamte Polizeiorchester zusammen wahrnimmt. Wer nun glaubt, Urlaub heißt nicht üben, der irrt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die allesamt ein abgeschlossenes Musikstudium vorweisen können, müssen trotz Ferien stets am Ball, besser an ihren Instrumenten, bleiben. Mitte August nehmen sie dann wieder ihre Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit der Bereitschaftspolizei auf und werden bereits Mitte/ Ende August wieder erste Konzerte im Rahmen der Hessentour geben. Die Reise führt über die Mitte in den Norden Unter dem Motto "Musik macht Mut" wird das Orchester der hessischen Polizei Mitte/ Ende August seine Tour fortsetzen. In unterschiedlichen Besetzungen, beispielsweise mit dem Saxophon- oder dem Klarinettenquartett, der 5er-Combo oder der 7-köpfigen Volkstümlichen Besetzung wird die Polizei Hessen dann wieder an Senioren- und Pflegeinrichtungen spielen. Zunächst werden Senioreneinrichtungen in und um Gießen bespielt. Anschließend geht es von Fulda über Kassel zurück in den Süden Hessens nach Darmstadt. Zwischendurch wird es natürlich auch immer Mal das eine oder andere Konzert außerhalb der Route geben. Insbesondere witterungsbedingt ausgefallene Auftritte will das Landespolizeiorchester nachholen. Weitere Informationen zum Landespolizeiorchester Hessen gibt es unter: www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/c3f/broker.jsp?uCon=461503c2-e543-2011-7288-b5edad490cfa&uTem=bff71055-bb1d-50f1-2860-72700266cb59&uMen=c3f70ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046

Torsten Werner

Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 06134 - 602 6500

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell